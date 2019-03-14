Бизнес в Хабаровском крае все еще тяжело развивать

СЕГОДНЯ 04:39 2019-03-14T06:17:20+03:00

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В Хабаровском крае обсудили, что уже сделано для развития бизнеса. Так, в регионе утвердили план «быстрых побед» до 2020 года, перевели большинство услуг в электронный формат, запустили работу единого call-центра, открыли краевой бизнес-инкубатор в Комсомольске-на-Амуре и создали краевой центр оказания услуг для коммерсантов.

- Руководство страны поставило задачу: в 2020 году войти в 30 лучших регионов по условиям ведения бизнеса, - сообщил Сергей Фургал, губернатор. - Это будет не просто. С каждым годом требования со стороны предпринимательского сообщества и федерального центра становятся все жестче.

Сегодня предприниматели часто сталкиваются со сложностями при получении разрешения на строительство, постановке на кадастровый учет. Также бизнесмены сетуют на барьеры со стороны естественных монополий. Однако в регионе за два года все-таки добились определенных успехов.

В настоящее время проводят опрос бизнесменов, результаты которого учтут при формировании Национального рейтинга в этом году. Сбор мнений закончится в мае, итоги подведут в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU