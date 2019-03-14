В ЕАО дознаватель закрыла дело и получила условный срок

СЕГОДНЯ 02:24 2019-03-14T02:24:35+03:00

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Дознаватель из Еврейской автономии расследовала уголовное дело и сама оказалась на скамье подсудимых. Женщину обвинили в фальсификации доказательств, позже суд признал ее виновной.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по ЕАО, сотрудница занималась уголовным делом о хищении имущества у частной компании на сумму более 135 тысяч рублей. В протокол допроса представителя потерпевшего она внесла ложные показания. После чего закрыла производство, якобы личность подозреваемого невозможно было установить. Такое развитие событий обернулось для дознавателя уголовной статьей.

Суд приговорил бывшую сотрудницу отдела дознания к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, в течение трех лет женщина не сможет работать в следственных органах. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU