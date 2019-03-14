2019-03-14T06:14:29+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 14 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков

Местами в регионе небольшой снег
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 14 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 14 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадковФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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В атмосфере региона и рядом с ним идут подвижки. Через Курилы к Камчатке движется большой циклон. На материке место пытается занять антициклон. Разница давлений приводит к образованию атмосферных фронтов, что обостряет погоду. Именно поэтому местами идут слабые осадки, и теперь уже даже на побережье. Ветер будет держаться в умеренных значениях.

В Биробиджане небольшой снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +3+5.

В Хабаровске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +2+4.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +3+5.

В Советской Гавани и Ванино небольшой снег. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем -1+1.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем -1+1.

В Чегдомыне возможен небольшой снег. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +1+3.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -3-5.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -5-7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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