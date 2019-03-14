Автовладельцу в Хабаровском крае не дали продать машину из-за штрафа

СЕГОДНЯ 02:50 2019-03-14T02:50:22+03:00

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Житель Бикинского района не смог продать машину из-за неоплаченного штрафа. Мужчину обязали заплатить 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде, однако нарушитель не спешил отдавать деньги, к приставу-исполнителю на прием не приходил. Смотивировать автолюбителя на действия решили довольно жестким способом – ограничили его право на регистрационные действия в отношении автомобиля.

- Через некоторое время эта мера дала результат. Дело в том, что мужчина решил продать машину, но снять ее с регистрационного учета не смог. Ему очень хотелось заработать на сделке, поэтому он довольно быстро нашел нужную сумму и полностью погасил задолженность, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Исполнительное производство в отношении автолюбителя уже закончилось. После оплаты ограничения сняли, мужчина смог продать свое авто.

ИСТОЧНИК KP.RU