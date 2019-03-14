2019-03-14T06:11:37+03:00
Общество

Японские онсены появятся на термальных источниках Камчатки

Проект реализуют, когда найдутся инвесторы
Ольга КИВА
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Японские онсены появятся на термальных источниках КамчаткиЯпонские онсены появятся на термальных источниках КамчаткиФото: Александр БОЙКО
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На Дальнем Востоке собираются реализовать два проекта в сфере бальнеологии и геронтологии. Суть первого сводится к созданию лечебного комплекса на Камчатке, в котором основной материал – это лечебная грязь. При этом авторы проекта планируют, что на источниках региона будут использованы традиционные японские онсены – лечебные заведения, обустроенные на термальных источниках.

- Также на Дальнем Востоке собираются реализовать пилотный проект строительства резиденций нового поколения для пожилых людей. Чтобы обе задумки стали реальностью, мы организовали визит в Японию крупных российских инвесторов. Во время поездки бизнесмены познакомятся с потенциальными партнерами, - рассказали в минэкономразвития.

Как отмечают специалисты, доля пожилых людей к 2030 году в России увеличится на 20 процентов. Чтобы повысить уровень и качество жизни пожилых людей, нужно сформировать современную комфортную инфраструктуру. Для этого нужно активно привлекать предпринимателей, а заодно преображать законодательство и обеспечивать привлекательность индустрии для частного капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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