Спортсмены из Хабаровского края отличились на Зимней Универсиаде

СЕГОДНЯ 04:16 2019-03-14T06:10:08+03:00

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В Красноярске 12 марта закончилась Всемирная Зимняя Универсиада. По итогу сборная России заняла первое место в медальном зачете. На счету россиян 112 медалей, из которых 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, спортсмены из Хабаровского края завоевали медали в четырех видах спорта. В числе отличившихся участников Сергей Горланов, который стал лидером национальной сборной по спортивному ориентированию. Он победил в спринтерской смешанной эстафете и в гонке преследования, заняв первое место, на средней дистанции в спортивном ориентировании ему досталось второе место, а в спринте - третье. С победой на Зимней Универсиаде Сергея Горланова поздравил президент России Владимир Путин.

Также в числе призеров голкипер Евгений Киселёв, защитник Никита Камалов и нападающий Игорь Руденков из системы подготовки ХК «Амур». Они выступали в составе национальной команды и получили золотые медали Универсиады по хоккею. «Серебро» завоевала хабаровчанка Анна Антонова в дисциплине ски-кросс, «золото» досталось женской студенческой хоккейной команде России, за которую выступала хабаровчанка Екатерина Добродеева, Юрию Бондаренко, защитнику команды «СКА-Нефтяник» и Виталию Усову, воспитаннику хабаровского хоккея с мячом.

Следующая универсиада пройдет в Швейцарии в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU