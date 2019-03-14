В Хабаровском крае за сбор валежника по-прежнему наказывают

СЕГОДНЯ 05:07 2019-03-14T06:07:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае с 1 января 2019 года разрешили собирать валежник без оформленного разрешения. Сельчане порадовались и пошли в лес собирать упавшие на землю в лесу стволы деревьев, сучья и ветки, которые отломились, например, из-за сильного ветра или в результате естественного отмирания. Однако собиратели валежника неожиданно оказались в числе провинившихся.

- Дело в том, что лесничества и муниципалитеты неоднозначно трактуют понятие ручного инструмента, с помощью которого можно заготавливать валежник. Граждан, которые пользуются теми же бензопилами, могут посчитать нарушителями. Поэтому в региональный закон мы добавляем понятие «механизированный ручной инструмент». Это исключит разногласия между жителями и контролирующими органами, - сказал Сергей Луговской, спикер Законодательной думы Хабаровского края.

Также в Хабаровском крае поддержали обращение представителей Приморского края, предлагающих признать валежником порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ, а также ветровалы - деревья, поваленные сильными порывами ветра. Сегодня сельских жителей, заготавливающих такой недревесный материал, пытаются привлекать к уголовной ответственности. Хотя, кроме как на дрова, он никуда не пойдёт.

ИСТОЧНИК KP.RU