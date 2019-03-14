Авиапассажир пытался незаконно провезти сотни яиц и мясо из КНР в Хабаровск

СЕГОДНЯ 05:39 2019-03-14T06:06:15+03:00

Авиапассажир пытался незаконно провести сотни яиц и мясо из КНР в Хабаровск Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В аэропорту Хабаровска задержали пассажира, который в ручной клади вез 353 яйца и почти 10 килограммов мяса. Авиапассажир прилетел в краевую столицу из КНР. С собой он решил взять и продукты, правда, мужчина не позаботился о том, чтобы получить на них ветеринарные сопроводительные документы.

- По требованию российского законодательства, продукцию сомнительного качества нужно изъять и уничтожить. Это представители закона и сделали, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Напомним, в Хабаровском крае продолжает действовать запрет на ввоз продукции животного происхождения из стран, где зафиксировано распространение инфекционных заболеваний среди животных. Ограничения ввели с целью свести к нулю угрозу заноса африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц на территорию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU