Хамоватый уличный задира из Хабаровска оказался матерым автоугонщиком

СЕГОДНЯ 06:09 2019-03-14T06:25:18+03:00

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В Хабаровске осудили 26-летнего автоугонщинка, на счету которого три похищенные машины на сумму 700 рублей. До того, как стать фигурантом уголовного дела, молодой человек попался как уличный хулиган. Он был в компании друзей – стояли возле машины в районе поселка Горького и громко слушали музыку. На них обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы.

- Правоохранители попытались поговорить с молодыми людьми, но беседы не получилось. Парни стали вести себя вызывающе и всячески выражали свое недовольство присутствием стражей правопорядка. Как результат, всю компанию доставили в дежурную часть, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

При досмотре у одного из задержанных обнаружили специальным образом заточенный металлический ключ, перчатки и радиостанцию. Позже выяснилось, что молодой человек причастен к двум автоугонам, машины он отогнал в специально арендованные гаражи.

Сам фигурант через некоторое время признался, что летом похитил еще одну иномарку из двора дома по улице Покуса. К слову, в прошлом осужденного уже были судимости за кражи, вымогательства и разбой. На этот раз суд приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Наказание парень будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU