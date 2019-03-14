Стать домовладельцем хабаровчанину помешал материнский капитал

СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-14T07:12:25+03:00

Договор дарения мужчина заключил с матерью двоих детей, которая не посчитала нужным выделить детям доли в жилом помещении

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В Хабаровске в судебном порядке признали недействительным договор дарения между горожанином и матерью двоих детей. Согласно документу женщина передала право собственности супругу на дом и землю. Однако домовладельцем мужчине стать не удалось.

- Женщина получила 398 тысяч рублей господдержки и потратила их на восстановление дома. Она должна была оформить долевую собственность, но почему-то не сделала этого, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края. - По закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», жилье, приобретенное, построенное или реконструированное за счет материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей и детей.

Хабаровчанка не выполнила требования закона и более того, подарила своему мужу жилой дом и земельный участок. При этом хабаровчанин, хоть и супруг дарительницы, но он не является отцом ее несовершеннолетних отпрысков.

ИСТОЧНИК KP.RU