Хабаровские власти обменяются опытом работы в социальной сфере

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-14T09:21:05+03:00

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Социальные проблемы жителей Хабаровского края попытаются решить на семинаре-совещании. В течение двух дней представители власти региона и районов обсудят лучшие практики и обменяются положительным опытом работы в этой сфере. Специалисты затронут ряд актуальных тем. Прежде всего, это реализация национальных проектов – «Демография», «Образование», «Культура» и «Здравоохранение».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, завтра участники посетят ресурсный центр развития добровольчества «Соцволонтер», спорткомплекс «Галактика», лицей «Звездный», физкультурно-оздоровительный комплекс на Ореховой Сопке и краевой институт развития системы профессионального образования. Также планируется встреча с губернатором Сергеем Фургалом.

- Подобные встречи позволяют обсудить проблемы, наметить пути их решения и определить стратегию дальнейшего развития, - сообщила Наталия Пудовкина, зампред правительства края по социальным вопросам. - Социальная сфера затрагивает интересы абсолютно всех жителей края, влияет на качество жизни каждого человека. Поэтому формирование социальной политики и ее реализация требуют особого подхода.

Напомним, подобные семинары по социальным вопросам для представителей местной власти проходят в крае регулярно. Практикуются и выездные встречи в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU