2019-03-14T09:21:05+03:00
Общество

Хабаровские власти обменяются опытом работы в социальной сфере

Программа семинара рассчитана на два дня
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Хабаровские власти обменяются опытом работы в социальной сфереХабаровские власти обменяются опытом работы в социальной сфереФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Социальные проблемы жителей Хабаровского края попытаются решить на семинаре-совещании. В течение двух дней представители власти региона и районов обсудят лучшие практики и обменяются положительным опытом работы в этой сфере. Специалисты затронут ряд актуальных тем. Прежде всего, это реализация национальных проектов – «Демография», «Образование», «Культура» и «Здравоохранение».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, завтра участники посетят ресурсный центр развития добровольчества «Соцволонтер», спорткомплекс «Галактика», лицей «Звездный», физкультурно-оздоровительный комплекс на Ореховой Сопке и краевой институт развития системы профессионального образования. Также планируется встреча с губернатором Сергеем Фургалом.

- Подобные встречи позволяют обсудить проблемы, наметить пути их решения и определить стратегию дальнейшего развития, - сообщила Наталия Пудовкина, зампред правительства края по социальным вопросам. - Социальная сфера затрагивает интересы абсолютно всех жителей края, влияет на качество жизни каждого человека. Поэтому формирование социальной политики и ее реализация требуют особого подхода.

Напомним, подобные семинары по социальным вопросам для представителей местной власти проходят в крае регулярно. Практикуются и выездные встречи в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае горе-отца отправили на обязательные работы
Новый глава пресс-службы назначен в мэрии Хабаровска
На Сахалине налоговая и бизнесмен не поделили почти 40 миллионов рублей
Жители Хабаровского края хотят платить за вывоз мусора по количеству жильцов в квартире
На Камчатке вместо снега и сосулек с крыши дома падали кирпичи
Хабаровчанину не удалось невредимым доехать в автобусе
Дороги в Хабаровском крае обезопасят и благоустроят на три миллиарда рублей
Еще один ребенок погиб при очередном пожаре в хабаровском бараке
Стать домовладельцем хабаровчанину помешал материнский капитал
Способы борьбы с отмыванием доходов обсудят в Хабаровске
Хамоватый уличный задира из Хабаровска оказался матерым автоугонщиком
Авиапассажир пытался незаконно провезти сотни яиц и мясо из КНР в Хабаровск
В Хабаровском крае за сбор валежника по-прежнему наказывают
Бизнес в Хабаровском крае все еще тяжело развивать
Спортсмены из Хабаровского края отличились на Зимней Универсиаде
Японские онсены появятся на термальных источниках Камчатки
На городскую среду в Хабаровске посмотрят глазами экспертов из Санкт-Петербурга
Автовладельцу в Хабаровском крае не дали продать машину из-за штрафа
В ЕАО дознаватель закрыла дело и получила условный срок
Погода в Хабаровске на 14 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков
В подвале пятиэтажки в ЕАО пожарные потушили гору горящего мусора
Ушлые мошенники почти разрушили бизнес студента в Хабаровске