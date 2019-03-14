2019-03-14T06:37:50+03:00
Общество

Способы борьбы с отмыванием доходов обсудят в Хабаровске

Встреча пройдет с участием местных предпринимателей
Ольга КИВА
Поделиться:
Способы борьбы с отмыванием доходов обсудят в ХабаровскеСпособы борьбы с отмыванием доходов обсудят в ХабаровскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В краевой столице собираются обсудить вопросы, касающиеся борьбы с отмыванием доходов. Среди участников мероприятия предприниматели, которым в максимально доступной форме расскажут о действии закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как сообщили в Фонде поддержки малого предпринимательства, гостям также презентуют проект Банка России «МаркетПлейс», который поможет обеспечить равный доступ пользователей услуг к финансовому рынку и сформировать предпосылки для развития конкурентной среды и оптимизации финансовых сервисов. Кроме того, участникам расскажут о развитии биометрических технологий.

Встреча пройдет 22 марта по адресу: Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 42. Начало в 11:00. Обратите внимание, что участники должны предварительно зарегистрироваться. Заявки принимают до 18 марта 2019 года по телефону (4212)78-31-91 или по адресу электронной почты 08SVC_SEO@cbr.rn.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хамоватый уличный задира из Хабаровска оказался матерым автоугонщиком
Авиапассажир пытался незаконно провезти сотни яиц и мясо из КНР в Хабаровск
В Хабаровском крае за сбор валежника по-прежнему наказывают
Бизнес в Хабаровском крае все еще тяжело развивать
Спортсмены из Хабаровского края отличились на Зимней Универсиаде
Японские онсены появятся на термальных источниках Камчатки
На городскую среду в Хабаровске посмотрят глазами экспертов из Санкт-Петербурга
Автовладельцу в Хабаровском крае не дали продать машину из-за штрафа
В ЕАО дознаватель закрыла дело и получила условный срок
Погода в Хабаровске на 14 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков
В подвале пятиэтажки в ЕАО пожарные потушили гору горящего мусора
Ушлые мошенники почти разрушили бизнес студента в Хабаровске