Способы борьбы с отмыванием доходов обсудят в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:34 2019-03-14T06:37:50+03:00

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В краевой столице собираются обсудить вопросы, касающиеся борьбы с отмыванием доходов. Среди участников мероприятия предприниматели, которым в максимально доступной форме расскажут о действии закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как сообщили в Фонде поддержки малого предпринимательства, гостям также презентуют проект Банка России «МаркетПлейс», который поможет обеспечить равный доступ пользователей услуг к финансовому рынку и сформировать предпосылки для развития конкурентной среды и оптимизации финансовых сервисов. Кроме того, участникам расскажут о развитии биометрических технологий.

Встреча пройдет 22 марта по адресу: Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 42. Начало в 11:00. Обратите внимание, что участники должны предварительно зарегистрироваться. Заявки принимают до 18 марта 2019 года по телефону (4212)78-31-91 или по адресу электронной почты 08SVC_SEO@cbr.rn.

ИСТОЧНИК KP.RU