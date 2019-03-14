СЕГОДНЯ 07:39 2019-03-14T07:47:15+03:00

Еще один ребенок погиб при очередном пожаре в хабаровском бараке Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В ночь с 13 на 14 марта пожарные расчеты отправились по вызову на улицу Тихоокеанскую. Предварительно было известно, что горит квартира в двухэтажном деревянном доме. Прибывшие на место происшествия огнеборцы провели разведку помещений и обнаружили двух потерпевших. 27-летнюю женщину и четырехлетнего ребенка срочно эвакуировали из опасной зоны и передали врачам скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, к сожалению, ребенка спасти не удалось, женщину доставили в больницу. Пламя ликвидировали в 6:43. Огонь повредил помещение площадью два квадратных метра. При тушении задействовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Сотрудники Государственного пожарного надзора устанавливают причины возгорания и виновных в происшествии. Отметим, что это второй случай за последние два дня, когда при пожаре гибнут дети. Жителей края призывают соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнём, выполнять правила эксплуатации электроприборов и электрооборудования, печного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU