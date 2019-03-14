2019-03-14T07:47:15+03:00
Происшествия

Еще один ребенок погиб при очередном пожаре в хабаровском бараке

Женщину, которая находилась с девочкой в горящей квартире, удалось спасти
Ольга КИВА
Поделиться:
Еще один ребенок погиб при очередном пожаре в хабаровском баракеЕще один ребенок погиб при очередном пожаре в хабаровском баракеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В ночь с 13 на 14 марта пожарные расчеты отправились по вызову на улицу Тихоокеанскую. Предварительно было известно, что горит квартира в двухэтажном деревянном доме. Прибывшие на место происшествия огнеборцы провели разведку помещений и обнаружили двух потерпевших. 27-летнюю женщину и четырехлетнего ребенка срочно эвакуировали из опасной зоны и передали врачам скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, к сожалению, ребенка спасти не удалось, женщину доставили в больницу. Пламя ликвидировали в 6:43. Огонь повредил помещение площадью два квадратных метра. При тушении задействовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Сотрудники Государственного пожарного надзора устанавливают причины возгорания и виновных в происшествии. Отметим, что это второй случай за последние два дня, когда при пожаре гибнут дети. Жителей края призывают соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнём, выполнять правила эксплуатации электроприборов и электрооборудования, печного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае горе-отца отправили на обязательные работы
Новый глава пресс-службы назначен в мэрии Хабаровска
На Сахалине налоговая и бизнесмен не поделили почти 40 миллионов рублей
Жители Хабаровского края хотят платить за вывоз мусора по количеству жильцов в квартире
На Камчатке вместо снега и сосулек с крыши дома падали кирпичи
Хабаровчанину не удалось невредимым доехать в автобусе
Дороги в Хабаровском крае обезопасят и благоустроят на три миллиарда рублей
Хабаровские власти обменяются опытом работы в социальной сфере
Стать домовладельцем хабаровчанину помешал материнский капитал
Способы борьбы с отмыванием доходов обсудят в Хабаровске
Хамоватый уличный задира из Хабаровска оказался матерым автоугонщиком
Авиапассажир пытался незаконно провезти сотни яиц и мясо из КНР в Хабаровск
В Хабаровском крае за сбор валежника по-прежнему наказывают
Бизнес в Хабаровском крае все еще тяжело развивать
Спортсмены из Хабаровского края отличились на Зимней Универсиаде
Японские онсены появятся на термальных источниках Камчатки
На городскую среду в Хабаровске посмотрят глазами экспертов из Санкт-Петербурга
Автовладельцу в Хабаровском крае не дали продать машину из-за штрафа
В ЕАО дознаватель закрыла дело и получила условный срок
Погода в Хабаровске на 14 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков
В подвале пятиэтажки в ЕАО пожарные потушили гору горящего мусора
Ушлые мошенники почти разрушили бизнес студента в Хабаровске