2019-03-14T10:24:27+03:00
Происшествия

На Камчатке вместо снега и сосулек с крыши дома падали кирпичи

На помощь перепуганным жильцам пришли спасатели
Ольга КИВА
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На Камчатке вместо снега и сосулек с крыши дома падали кирпичиНа Камчатке вместо снега и сосулек с крыши дома падали кирпичиФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Накануне, 12 марта, помощь спасателей понадобилась жильцам двухэтажного дома в Петропавловске-Камчатском. Дело в том, что обитатели постройки, выходя из дома, сильно рисковали, потому что на голову мог в любой момент упасть кирпич. Опасная ситуация сложилась из-за того, что развалилась печная труба.

- Крыша в дома покатая и отвалившиеся элементы трубы спокойно падали вниз, создавая угрозу жизни и здоровью людей. Подмогу вызвали сотрудники администрации городского округа, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Прибывшие спасатели забрались на крышу с помощью автовышки, закрепились на ней и очистили кровлю от кирпичей и снега. Один из участников спасательной операции находился внизу и следил, чтобы рядом с домом не было людей и животных, пока его коллеги сбрасывали стройматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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