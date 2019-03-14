Жители Хабаровского края хотят платить за вывоз мусора по количеству жильцов в квартире

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-14T09:59:57+03:00

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В министерстве жилищно-коммунального хозяйства всерьез озаботились вопросом вывоза твердых бытовых отходов. Согласно новому закону, с 1 января 2019 года вся страна должна перейти на новый регламент обращения с мусором, однако в Хабаровском крае все еще сохраняется прежняя система, так как по ряду объективных причин переход был отложен на год.

- Введение новых правил вызвало множество острых дискуссий в обществе, и главный вопрос - теперь платить за услугу придется по квадратным метрам или по людям? - отметили в пресс-службе краевого правительства. - Было решено узнать мнение самих граждан по данному вопросу, для этого в министерстве ЖКХ организовали специальную «горячую линию», на которую с 25 февраля по седьмое марта поступило 217 звонков.

Большинство респондентов - 88 человек - высказались за расчет платы за вывоз мусора, исходя из количества проживающих в квартире людей, тогда как сторонников платы по квадратным метрам оказалось не более 12 процентов от опрошенных.

Итоги проведенных опросов жителей края будут учтены при принятии окончательного решения по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU