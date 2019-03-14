На Сахалине налоговая и бизнесмен не поделили почти 40 миллионов рублей
Предприниматель на Сахалине стал главным фигурантом уголовного дела из-за колоссальных долгов по налогам. Мужчина умудрился задолжать государству 37 миллионов рублей. Такая сумма накопилась у предприятия, которым руководил подозреваемый, за два года, пока бизнесмен подавал декларации с заведомо ложной информацией.
- Во время расследования установили, что подозреваемый оформлял некорректные документы в налоговой с 2013 до 2015 года. «Сэкономил» бизнесмен приличную сумму на налоге на добавленную стоимость, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.
На данный момент расследование уголовного дела закончилось. Следователям удалось собрать достаточную доказательную базу, в связи с чем материалы дела передали на рассмотрение в суд. Дальнейшую судьбу экономного нарушителя будут решать служители Фемиды.
ИСТОЧНИК KP.RU