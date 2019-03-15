В ЕАО нашли сайт с инструкциями по производству огнестрела

СЕГОДНЯ 02:38 2019-03-15T03:30:00+03:00

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В ЕАО провели мониторинг сети интернет и выявили сайт с публикациями о способах изготовления огнестрельного оружия. По действующему законодательству об информации, информационных технологиях и противодействии терроризму, распространение подобной информации запрещено законом, но владелец ресурса не обратил внимания на этот нюанс.

- На сайте была опубликована видеоинструкция по производству огнестрельного оружия. Доступ к ней имел неограниченный круг лиц. По итогу проверки прокурор обратился в суд с административным иском. Он потребовал признать указанную информацию запрещенной к распространению на территории России, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Служитель Фемиды удовлетворил иск в полном объеме. Решение суда направили в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Дальше надзорное ведомство должно включить сайт в реестр сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU