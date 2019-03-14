2019-03-14T14:10:11+03:00
Общество

В Хабаровском крае прошли учения «лесного спецназа»

Пожарный десант совершил более 500 тренировочных спусков с вертолета
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае прошли учения «лесного спецназа». Фото: Управление лесами правительства Хабаровского краяВ Хабаровском крае прошли учения «лесного спецназа». Фото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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В районе Матвеевки, что под Хабаровском, прошли тренировки лесных спасателей по отработке спусков с вертолета на специальном спусковом устройстве. Сначала пожарные поднимались на борт винтокрылой машины, а потом без задержек и зависаний, со скоростью три метра в секунду, спускались к месту условного очага лесного пожара, при этом следом за каждым спустившимся отправляли его оборудование, необходимое для тушения пожара и проживания в лесу, вдали от населенных пунктов.

- Сто восемь парашютистов-десантников пожарной службы из южных и центральных авиационных отделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов совершили более 500 тренировочных спусков с вертолета, - рассказали в пресс-службе управления лесами правительства Хабаровского края.

Как отметили в ведомстве, за весь сезон прошлого года пожарный десант авиационной охраны лесов около двух с половиной тысяч раз поднимался в воздух. В этом году лесные пожарные уверены, что справятся со всеми поставленными задачами по тушению пожаров, даже несмотря на то, что в 2019-м на территории края ожидается сложная пожароопасная обстановка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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