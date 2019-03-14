2019-03-14T13:32:22+03:00
Происшествия

Студентка бросила учебу в Хабаровске после пропажи ноутбуков в общежитии

По версии следствия, девушка сама забрала чужую технику, продала ее, а деньги прогуляла
Ольга КИВА
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Студентка бросила учебу в Хабаровске после пропажи ноутбуков в общежитииСтудентка бросила учебу в Хабаровске после пропажи ноутбуков в общежитииФото: Олег УКЛАДОВ
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За помощью к полицейским обратились студентки. Девушки рассказали, что их комнаты в общежитии пропали ноутбуки на сумму 45 тысяч рублей. Оперативники стали выяснять подробности этого происшествия и узнали, что вместе с потерпевшими проживала 21-летняя сокурсница.

- Потерпевшие рассказали, что оставили компьютерную технику в общежитии, а сами разъехались по домам на новогодние каникулы. Когда они вернулись, ноутбуков уже не было на месте. Их сокурсница рассказала, что отдала девайсы в ремонт - они якобы сломались, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемая обещала вернуть технику, но слово не сдержала. Кроме того, она неожиданно забрала документы из учебного заведения и выехала из общежития. Найти фигурантку удалось у родителей в одном из сел Еврейской автономной области.

Когда девицу задержали, она во всем призналась и написала явку с повинной. Она рассказала, что продала похищенное случайным прохожим в районе железнодорожного вокзала Хабаровска. Вырученные деньги подозреваемая потратила на развлечения. Ранее к уголовной ответственности подозреваемую не привлекали.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если ее признают виновной, то она может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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