Студентка бросила учебу в Хабаровске после пропажи ноутбуков в общежитии
За помощью к полицейским обратились студентки. Девушки рассказали, что их комнаты в общежитии пропали ноутбуки на сумму 45 тысяч рублей. Оперативники стали выяснять подробности этого происшествия и узнали, что вместе с потерпевшими проживала 21-летняя сокурсница.
- Потерпевшие рассказали, что оставили компьютерную технику в общежитии, а сами разъехались по домам на новогодние каникулы. Когда они вернулись, ноутбуков уже не было на месте. Их сокурсница рассказала, что отдала девайсы в ремонт - они якобы сломались, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Подозреваемая обещала вернуть технику, но слово не сдержала. Кроме того, она неожиданно забрала документы из учебного заведения и выехала из общежития. Найти фигурантку удалось у родителей в одном из сел Еврейской автономной области.
Когда девицу задержали, она во всем призналась и написала явку с повинной. Она рассказала, что продала похищенное случайным прохожим в районе железнодорожного вокзала Хабаровска. Вырученные деньги подозреваемая потратила на развлечения. Ранее к уголовной ответственности подозреваемую не привлекали.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если ее признают виновной, то она может лишиться свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU