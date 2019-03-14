Раньше срока стартовала санитарная чистка Хабаровска

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-14T12:45:40+03:00

За два дня работы с городских дорог уже собрали более 400 мешков мусора

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В краевой столице двухмесячник по санитарной чистке стартовал раньше на две недели из-за малоснежной зимы. За первые два дня работ бригады рабочих уже собрали более 400 мешков мусора. Работы полным ходом идут на улице Воронежской, дальше будут благоустраивать улицы Шелеста и Совхозную.

- В рамках санитарной чистки также убирают незаконную рекламу и объявления со световых опор. Когда установятся плюсовые температуры, специалисты центра безопасности дорожного движения примутся за помывку светофоров. Предприятие «Горсвет» уже устроило «банный день» для плафонов уличного освещения на центральных улицах Хабаровска, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в двухмесячнике по санитарной очистке города примут участие более 50 тысяч человек. Впереди уборка прибордюрной зоны и бесхозных территорий, разбор свалок, ремонт детских и спортивных площадок, восстановление контейнерных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU