Военные на «Аллигаторах» перебрались на запасной аэродром в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прошли учения с участием экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Задачей бойцов было совершить групповой перелет на запасной аэродром, с чем они успешно справились.
- В рамках учений военные авиаторы оперативно подготовили воздушные суда к вылету. Далее экипажи выполнили групповой перелет на запасной аэродром. Также летчики провели разведку местности, преодолели зоны противовоздушной обороны условного противника, выполняя полеты на минимальных высотах, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.
Перелет на запасной аэродром, по легенде, понадобился, потому что аэродром постоянного базирования обстреливал условный враг. Также во время учений экипажи Ка-52 показали навыки пилотирования винтокрылых машин по заданному маршруту на максимальных высотах и отработали элементы сложного пилотажа на средних высотах.
ИСТОЧНИК KP.RU