2019-03-14T12:08:24+03:00
Политика

Военные на «Аллигаторах» перебрались на запасной аэродром в Хабаровском крае

Бойцы выполнили групповой перелет на минимальных высотах
Ольга КИВА
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Военные на «Аллигаторах» перебрались на запасной аэродром в Хабаровском краеВоенные на «Аллигаторах» перебрались на запасной аэродром в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошли учения с участием экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Задачей бойцов было совершить групповой перелет на запасной аэродром, с чем они успешно справились.

- В рамках учений военные авиаторы оперативно подготовили воздушные суда к вылету. Далее экипажи выполнили групповой перелет на запасной аэродром. Также летчики провели разведку местности, преодолели зоны противовоздушной обороны условного противника, выполняя полеты на минимальных высотах, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Перелет на запасной аэродром, по легенде, понадобился, потому что аэродром постоянного базирования обстреливал условный враг. Также во время учений экипажи Ка-52 показали навыки пилотирования винтокрылых машин по заданному маршруту на максимальных высотах и отработали элементы сложного пилотажа на средних высотах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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