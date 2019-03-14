В Хабаровском крае горе-отца отправили на обязательные работы

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-14T11:22:53+03:00

Алиментщик не платил деньги на содержание ребенка восемь лет подряд

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Жителя поселка Хор суд обязал выплачивать алименты своей несовершеннолетней дочери еще в 2011 году, однако папаша не спешил расквитаться с родительским долгом и деньги не платил. В итоге сельчанина привлекли к административной ответственности, назначив 50 часов исправительных работ. Однако это не возымело действия.

- Мужчина продолжил уклоняться от уплаты алиментов на содержание 10-летней девочки, не трудоустроился, продукты питания, одежду, обувь, школьные принадлежности не покупал, иной материальной помощи не оказывал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Общая задолженность по алиментам превысила 300 тысяч рублей.

В итоге нерадивого отца снова пригласили в суд, где приговорили уже к 300 часам обязательных работ. Мужчина при этом признал свою вину и предоставил чек об оплате алиментов за февраль 2019 года в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU