2019-03-15T03:15:14+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 15 марта 2019 года: днем до +3 градусов, возможен небольшой снег

На севере региона сохраняются отрицательные дневные температуры
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 15 марта 2019 года: днем до +3 градусов, возможен небольшой снегПогода в Хабаровске на 15 марта 2019 года: днем до +3 градусов, возможен небольшой снегФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Метеообстановка в регионе снова неустойчивая. На фоне соседства на материке антициклона, а над морской акваторией циклона появляются атмосферные фронты. И местами могут пройти слабые осадки. В остальном всё спокойно: и ветер лишь умеренный, и температурный фон стремится всё выше.

В Биробиджане возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +3+5.

В Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1+3.

В Бикине небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +4+6.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -1+1.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0+2.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем 0+2.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -1-3.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -7-9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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