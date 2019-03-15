2019-03-15T03:14:16+03:00
Происшествия

На Камчатке 11 украденных поросят невольно стали участниками дорожной аварии

Животных нашли в багажнике машины, которой управлял водитель без прав
Ольга КИВА
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На Камчатке 11 украденных поросят невольно стали участниками дорожной аварииНа Камчатке 11 украденных поросят невольно стали участниками дорожной аварииФото: Олег ЗОЛОТО
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На Камчатке полицейские нашли нарушителя правил дорожных движений и по совместительству подозреваемого в похищении поросят. Мужчина на своем авто попал в аварию в ночь с 13 на 14 марта на 46 километре трассы "Петропавловск-Камчатский – Мильково". Однако вопреки правилам он не стал дожидаться автоинспекторов и попытался скрыться с места происшествия.

- Вскоре правоохранители догнали и остановили машину нарушителя. За рулем находился 28-летний парень, у которого не было прав, в салоне ехали два пассажира. В багажнике авто автоинспекторы нашли 11 поросят и парамушку с мясом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Объяснять, куда везли животных ночью, задержанные сразу не захотели. Они уверяли, что работают на свинокомплексе. Позже подозреваемые признались, что собирались продать поросят. Молодой человек, который сидел за рулем, стал фигурантом одновременно уголовного и административного дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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