2019-03-15T04:52:51+03:00
Общество

Молодым семьям в Хабаровском крае дадут деньги на строительство домов в селах

Финансовую поддержку в этом году получат 30 очередников
Ульяна КОСКИНА
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Молодым семьям в Хабаровском крае дадут деньги на строительство домов в селахМолодым семьям в Хабаровском крае дадут деньги на строительство домов в селахФото: Александр ГЛУЗ
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Молодые семьи в Хабаровском крае получат деньги на строительство домов в селе. В регионе в улучшении жилищных условий нуждаются около шести тысяч супружеских пар, и это без учета очередников из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Среди тех, кто претендует на финансовую поддержку, работники сельхозпредприятий, бюджетных учреждений, дети-сироты, собственники ветхих и аварийных домов.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, цена квадратного метра для многих остается неподъемной, поэтому субсидии на поддержку молодых семей в селах хотят увеличить. В связи с этим перераспределят около 30 процентов финансов, которые выделяют в рамках молодежной жилищной программы.

За последние пять лет воспользоваться финансовой поддержкой смогли 140 семей. В этом году выплаты - около 70 процентов расчетной стоимости жилья - получат еще примерно 30 очередников. Но и это еще не все. В крае есть компании, которые готовы возводить домокомплекты по цене порядка 40 тысяч рублей за квадратный метр. Также жителям сельской местности предоставляют субсидию на покупку строительных материалов.

В краевом минстрое к 2020 году собираются разработать пилотный проект для строительства домов для детей-сирот в сельской местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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