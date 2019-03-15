СЕГОДНЯ 03:09 2019-03-15T03:12:44+03:00

Фильм о Камчатке потряс международную аудиторию в Германии ФОТО: Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

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Фильм о Камчатке представили на туристической выставке, которая прошла в Берлине. Автор и режиссер киноленты - молодой талантливый немецкий журналист Ларс Бонке. Ради впечатляющих кадров он приехал на полуостров в прошлом году. Международной аудитории фильм представили на русском языке с немецкими субтитрами.

- Фильм «Камчатка – волшебная земля медведей и вулканов» победил сразу в двух престижных медиа-конкурсах, которые прошли в столице Германии в рамках международной туристической выставки ITB-Берлин. Такое достижение – это прекрасная возможность презентовать туристический потенциал края, показать красоту и величие полуострова, заинтересовать иностранцев путешествием в дальневосточный регион, - прокомментировали в краевом агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.

Награда, которую присудили киноленте - статуэтка «Золотой Медведь» и первое место в номинации «Регионы» на международном конкурсе туристических медиа The Golden City Gate. В этом году Камчатский край стал единственным представителем России. К слову, информацию о победителях размещают в 150 странах на известных теле- и радиоканалах.

Также лента победила в номинации «Лучший фильм о туризме – 2018» крупнейшей премии журналистов Columbus Journalist Awards в Германии. Награду вручают за выдающиеся заслуги в сфере туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU