Разрушенную взлетно-посадочную полосу восстановят в аэропорту «Охотск» в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:21 2019-03-15T04:21:49+03:00

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В аэропорту «Охотск» собираются заняться восстановлением грунтовой взлетно-посадочной полосы. Она нужна, потому что по логистике сообщение с Охотским районом в зимний период возможно только по воздуху. Однако на сегодняшний день состояние этого объекта удручающее. Местные жители не раз обращались к властям с просьбой восстановить его - людей услышали и занялись решением проблемы.

- Взлетно-посадочную полосу аэропорта Охотска построили в 50-х годах. Она состоит из плит модели К-1Д с металлическими замками, которые использовались на временных военных аэродромах. Реконструировать объект будут в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанного до 2024 года. На восстановление выделят 3,2 миллиарда рублей. До 20 апреля в регионе получат заключение экспертизы проектно-сметной документации реконструкции, - прокомментировали в пресс-службе Законодательной думы края.

ИСТОЧНИК KP.RU