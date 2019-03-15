СЕГОДНЯ 04:48 2019-03-15T04:50:59+03:00

Хабаровчанин доехал до дома на чужом авто за 100 тысяч рублей Фото: Тимур ХАНОВ

Столько стоят часы, которые забрал один из попутчиков заявителя после поездки

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За помощью к полицейским обратился хабаровчанин, у которого украли импортные часы стоимостью 100 тысяч рублей. Дело было ночью. Заявитель зашел в круглосуточный магазин, где к нему подошли два молодых человека. Они предложили довезти мужчину до дома, тот согласился.

- В салоне один из новых знакомых заинтересовался хронометром на наручных часах попутчика и попросил посмотреть. Когда потерпевший передал часы, злоумышленник вышел из машины и скрылся во дворах, - объяснили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре фигуранта задержали. Это 28-летний местный житель, в прошлом которого были судимости за квартирные кражи, серию грабежей и другие имущественные преступления. В отношении предполагаемого грабителя завели уголовное дело, самого подозреваемого заключили под стражу. Часы у него изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU