2019-03-15T04:50:59+03:00
Происшествия

Хабаровчанин доехал до дома на чужом авто за 100 тысяч рублей

Столько стоят часы, которые забрал один из попутчиков заявителя после поездки
Ольга КИВА
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Хабаровчанин доехал до дома на чужом авто за 100 тысяч рублейХабаровчанин доехал до дома на чужом авто за 100 тысяч рублейФото: Тимур ХАНОВ
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За помощью к полицейским обратился хабаровчанин, у которого украли импортные часы стоимостью 100 тысяч рублей. Дело было ночью. Заявитель зашел в круглосуточный магазин, где к нему подошли два молодых человека. Они предложили довезти мужчину до дома, тот согласился.

- В салоне один из новых знакомых заинтересовался хронометром на наручных часах попутчика и попросил посмотреть. Когда потерпевший передал часы, злоумышленник вышел из машины и скрылся во дворах, - объяснили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре фигуранта задержали. Это 28-летний местный житель, в прошлом которого были судимости за квартирные кражи, серию грабежей и другие имущественные преступления. В отношении предполагаемого грабителя завели уголовное дело, самого подозреваемого заключили под стражу. Часы у него изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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