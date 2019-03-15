2019-03-15T05:53:18+03:00
Общество

В Хабаровском крае сократились расходы при регистрации прав на недвижимость

Заявители будут оплачивать только акт заверения у нотариуса, за услугу по передаче документов в Росреестр платить больше не нужно
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае сократились расходы при регистрации прав на недвижимостьВ Хабаровском крае сократились расходы при регистрации прав на недвижимостьФото: Иван МАКЕЕВ
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В Хабаровском крае действуют новые правила подачи нотариусом документов на регистрацию в Росреестр в электронном виде. Теперь нотариальное удостоверение сделок и передача документов на государственную регистрацию стало единым нотариальным действием. Проще говоря, заявители будут оплачивать только акт заверения у нотариуса, платить отдельно за услугу по передаче документов в Росреестр больше не нужно. Принятые корректировки также усиливают безопасность совершаемых сделок с недвижимостью, помогают сэкономить время их регистрации.

- По новым правилам, заявление о государственной регистрации прав и пакет документов нотариус должен представить в Росреестр в электронном виде. При этом сделать это нужно не позднее окончания рабочего того дня, когда удостоверили договор. Такие сроки нотариус обязан соблюсти при отправке документов заявителю после выдачи свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию, свидетельства о праве собственности на долю пережившему супругу, - рассказали в Министерство имущественных отношений Хабаровского края.

Отметим, что поданные нотариусом в электронном виде документы будут зарегистрированы в течение следующего рабочего дня. Доказательством тому, что это случилось, будет выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Ее в электронном виде получит нотариус. Электронный документ будет равнозначен документу на бумажном носителе. Заявитель может получить от нотариуса выписку на бумаге в рамках услуги «тождественность электронного документа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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