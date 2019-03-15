2019-03-15T06:46:42+03:00
Общество

В ЕАО собираются объединить поселения района в один городской округ

Создадут округ или нет, будет известно после публичных слушаний
Ольга КИВА
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В ЕАО собираются объединить поселения района в один городской округВ ЕАО собираются объединить поселения района в один городской округФото: Правительство ЕАО
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Поселения в Облученском районе собираются объединить в городской округ. Авторы идеи полагают, что от такой рокировки местные жители только выиграют. Однако воплотится ли этот план в жизнь или нет, будет известно только после публичных слушаний.

- Инициировали объединение поселений депутаты Облученского городского поселения. Они полагают, что в качестве городского округа территорию можно заявлять в большинстве областных и федеральных программ, в том числе на условиях софинансирования. Также нововведения приведут к единообразию требований к транспортному обслуживанию населения, создадут единую систему учёта потребления ресурсов. Кроме того, территория сможет получать финансовую поддержку для ремонта дорог, - рассказали в пресс-службе правительства области.

Публичные слушания уже начались. Они продлятся до 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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