Передвижная выставка военных трофеев из Сирии прибудет в Хабаровск

СЕГОДНЯ 07:25 2019-03-15T07:49:11+03:00

Поезд с оружием и техникой сделает всего три остановки в регионе

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Хабаровский край присоединится к всероссийской акции «Сирийский перелом». В рамках мероприятия в регион прибудет поезд с военными трофеями, добытыми в Сирии. В экспозиции представлены оружие и техника, изъятые у незаконных вооруженных формирований, а также работы военных художников и фотографов.

- В Хабаровском крае поезд с передвижной выставкой сделает только три остановки – в поселке Новый Ургал 23 марта в 12:30, в Комсомольске-на-Амуре 25 марта в 10:00 и в Хабаровске 26 марта в 11:00. В краевой столице посетить выставку можно будет на станции «Хабаровск – 1», - рассказали в пресс-службе правительства края.

Акция «Сирийский перелом» стартовала на Казанском вокзале в Москве 23 февраля, закончится на станции Кубинка 8 мая. За это время поезд пройдет больше 28 тысяч километров. Эшелон уже побывал в Курске, Белгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Севастополе, Новосибирске, Волгограде, Уфе и других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU