Сахалинка дала свидетельские показания и сама оказалась подозреваемой

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-15T09:02:43+03:00

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Сахалинка выступала на суде как свидетель, но неожиданно для себя самой оказалась фигуранткой уголовного дела. Женщину заподозрили в даче заведомо ложных показаний. По версии следствия, 44-летняя подозреваемая солгала перед судом, чтобы спасти своего знакомого.

- Фигурантка присутствовала на заседании, где разбирали уголовное дело ее приятеля, обвиняемого в убийстве. Она выступала как свидетель, была предупреждена под подпись об уголовной ответственности, но при этом все равно сказала неправду, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

Факт дачи заведомо ложных показаний свидетелем установили обвинительным приговором и апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Сахалинского областного суда. Согласно этим документам показания подозреваемой признали ложными. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU