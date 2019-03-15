Сахалинка дала свидетельские показания и сама оказалась подозреваемой
Сахалинка выступала на суде как свидетель, но неожиданно для себя самой оказалась фигуранткой уголовного дела. Женщину заподозрили в даче заведомо ложных показаний. По версии следствия, 44-летняя подозреваемая солгала перед судом, чтобы спасти своего знакомого.
- Фигурантка присутствовала на заседании, где разбирали уголовное дело ее приятеля, обвиняемого в убийстве. Она выступала как свидетель, была предупреждена под подпись об уголовной ответственности, но при этом все равно сказала неправду, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.
Факт дачи заведомо ложных показаний свидетелем установили обвинительным приговором и апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Сахалинского областного суда. Согласно этим документам показания подозреваемой признали ложными. Расследование уголовных дел продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU