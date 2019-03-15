СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-15T09:00:14+03:00

Недостачу в сотни тысяч рублей обнаружили на почте в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В почтовом отделении в Охотском районе обнаружили недостачу более чем в 630 тысяч рублей - финансовый пробел нашелся во время ревизии. Как позже удалось установить следствию, к растрате причастна 23-летняя сотрудница.

- Подозреваемая работала начальником почтового отделения, а значит, была материально ответственным лицом. Пользуясь своим служебным положением, девушка переводила на свой банковский счет деньги государственного предприятия, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении сотрудницы завели уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до шести лет. Судьбу девушки позже решит суд, а пока идет расследование, подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU