Банк заплатит за звонок хабаровчанину 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:55 2019-03-15T06:57:18+03:00

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Один из банков в Хабаровске оказался в немилости у антимонопольщиков. Причиной тому послужило обращение горожанина, которому позвонили из кредитной организации, чтобы предложить банковские услуги. Абонент согласие на получение информации не давал, о чем сразу же поставил в известность представителя банка.

- По заявлению горожанина в кредитной организации провели проверку. Как выяснилось, согласие заявителя на получение рекламы от компании действительно отсутствует. Это подтверждают аудиозапись телефонного звонка, детализация выписки звонков и документы, представленные банком, - прокомментировали в пресс-службе УФАС по Хабаровскому краю.

Изучив полученные материалы, проверяющие признали факт нарушения рекламного законодательства при рекламе банковских услуг по телефону. В качестве наказания провинившейся компании выставили штраф за ненадлежащую рекламу в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU