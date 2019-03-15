Банк заплатит за звонок хабаровчанину 100 тысяч рублей
Один из банков в Хабаровске оказался в немилости у антимонопольщиков. Причиной тому послужило обращение горожанина, которому позвонили из кредитной организации, чтобы предложить банковские услуги. Абонент согласие на получение информации не давал, о чем сразу же поставил в известность представителя банка.
- По заявлению горожанина в кредитной организации провели проверку. Как выяснилось, согласие заявителя на получение рекламы от компании действительно отсутствует. Это подтверждают аудиозапись телефонного звонка, детализация выписки звонков и документы, представленные банком, - прокомментировали в пресс-службе УФАС по Хабаровскому краю.
Изучив полученные материалы, проверяющие признали факт нарушения рекламного законодательства при рекламе банковских услуг по телефону. В качестве наказания провинившейся компании выставили штраф за ненадлежащую рекламу в размере 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU