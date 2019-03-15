В Хабаровском крае определили лучшие общественные советы при органах власти

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-15T08:59:07+03:00

В лидерах среди муниципалитетов экспертные площадки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском районе

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В Хабаровском крае подвели итоги оценки эффективности общественных советов, созданных при органах власти. Для составления рейтинга взяли данные второй половины 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, лидирует общественный совет при министерстве промышленности и транспорта. На втором месте консультативно-совещательный орган при министерстве образования и науки края, на третьем - общественный совет при министерстве экономического развития.

Также отличились общественные советы при комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, комитете регионального государственного контроля и лицензирования и при управлении ветеринарии правительства края. Лучшими среди муниципальных образований стали общественные советы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского района.

Отметим, что рейтинг консультативно-совещательных органов составляют два раза в год, начиная с 2015 года. При отборе площадок учитывают умение отстаивать интересы населения и решать проблемы граждан, качество взаимодействия с органами власти и институтами гражданского общества, количество рекомендаций, озвученных местным властям, проведение мероприятий общественного контроля, активность в средствах массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU