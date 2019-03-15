Чиновник в Хабаровском крае заплатит за нецелевые расходы на выборах

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-15T09:20:48+03:00

Деньги сотрудник районной администрации взял из резервного фонда, хотя надобности в этом не было

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Сотрудник администрации Вяземского района попался на нецелевом использовании бюджетных денег. Мужчина решил воспользоваться финансами резервного фонда для проведения выборов в собрание депутатов. На это мероприятие он позаимствовал 550 тысяч рублей.

- Во время проверки выяснилось, что деньги из резервного фонда позаимствовали в 2018 году. Этот финансовый ресурс задействуют в случае непредвиденных расходов. К слову, прошедшие выборы депутатов не были плановыми и проводились в сроки, установленные избирательным законодательством, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сотрудник администрации уже посидел на скамье подсудимых и заслушал приговор. Его обязали заплатить штраф за выявленное нарушение. Чиновник в свою очередь решил подать апелляцию и, к сожалению, не смог добиться смягчения приговора. Решение суда вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU