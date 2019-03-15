В Хабаровском крае документы на жилищные субсидии начнут принимать в апреле

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-15T09:55:35+03:00

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Документы на жилищную субсидию от молодых семей Комсомольска-на-Амуре будут принимать с 1 по 22 апреля. В Хабаровске приемная кампания продлится с 27 апреля по 1 июня. Получателям финансовой поддержки полагается до 35 процентов от расчетной стоимости жилья. Комсомольчан ждут в городской администрации, хабаровчан – в министерстве строительства края.

- На субсидии в этом году выделили больше 200 миллионов рублей. Семье из трех человек на покупку квартиры в строящемся жилье полагается около миллиона рублей, из двух человек – до 800 тысяч. Всего в 2019 году участниками краевой программы станут около 180 семей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, чтобы получить субсидию, молодой семье нужно получить подтверждение нуждаемость в улучшении жилищных условий. Документ выдают органы местного самоуправления. С этого года изменились возрастные ограничения участников программы - семьи, в которых одному из супругов исполнилось 36 лет начиная с 2018 года сохраняют право на получение поддержки. Правда, при условии, что кандидатов признали нуждающимися до достижения 36 лет.

Отметим, если у участников программы рождаются дети, то выплачивается по пять процентов от расчетной стоимости жилья. Также молодые семьи могут рассчитывать на снижение ипотечной ставки.

ИСТОЧНИК KP.RU