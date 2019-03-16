СЕГОДНЯ 07:19 2019-03-16T07:19:57+03:00

Вор с утра «напал» на магазин в Хабаровске и вынес телефонов на десятки тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

По версии следствия, к краже причастен молодой сторож с автостоянки

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Ранним утром в Хабаровске неизвестный незаконно проник в салон сотовой связи. Цель злодея была вполне конкретная – вынести из магазина технику и деньги. В общей сложности вору удалось вынести имущества на 180 тысяч рублей, в кассе он нашел 500 рублей.

- В общей сложности из магазина пропали 18 сотовых телефонов. Когда злоумышленник пытался попасть в внутрь, взломал двери. Чтобы изъять гаджеты, вор разбил стекло в витрине, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники выяснили, что к похищению причастен 25-летний горожанин, который неофициально работал сторожем на автостоянке. 14 телефонов он передал приятелю на реализацию, еще четыре гаджета он просто потерял. Вырученные от продаж деньги потратил по своему усмотрению.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража». Пока молодой человек находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU