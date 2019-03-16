СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-16T09:00:58+03:00

В Хабаровске рассказали, кто будет возить дачников на левый берег Амура Фото: Администрация Хабаровска

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В краевой столице выбрали компанию-перевозчика, которой предстоит доставлять дачников на левый берег Амура и обратно. К слову, аукцион проводили дважды и только со второй попытки компанию-победителя все-таки объявили.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, муниципальный контракт с перевозчиком подпишут 25 марта. В нынешнюю навигацию в Хабаровске будут действовать три маршрута и 18 остановочных пунктов. В планах компании перевезти в этом году свыше 140 тысяч пассажиров.

Отметим, что средняя цена проезда для пассажира составит от 80 до 110 рублей. Стоимость варьируется в зависимости протяженности маршрута. Кроме того, для пассажиров из категории малоимущих граждан предусмотрены льготы.

На данный момент перевозчик готовит суда к навигации. Всего на речных маршрутах будут работать четыре речных трамвайчика.

ИСТОЧНИК KP.RU