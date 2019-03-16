Весенний паводок в Хабаровске обещает быть спокойным

СЕГОДНЯ 05:20 2019-03-16T05:20:46+03:00

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В период паводков в Хабаровске серьезных подтопление ждать не стоит. Свои коррективы внесли малоснежная зима и низкий уровень воды в Амуре.

- Вскрытие льда на Амуре пройдет на 7-10 дней раньше обычного, - рассказала Светлана Агеева, начальник Гидрометцентра. - Уровень воды, на который выйдет река в городской черте, будет на 50-70 сантиметров ниже прошлогодних значений. В 2018 после ледохода он составил 175.

Паводковую ситуацию контролируют специальные службы, ведется еженедельный мониторинг состояния малых рек в городской черте. Так, на 15 участках пришлось пропилить лед и очистить водопропускные системы, иначе могли пострадать дома частного сектора.

- В прошлом году зарегистрировали 77 случаев подтопления жилых строений и подворий, - сообщил Андрей Акимов, начальник городского управления ГОиЧС. - В 2019 через единую диспетчерскую службу поступили 12 сигналов. Их оперативно отработали. Также на случай масштабного ЧС есть мобильный парк техники в 200 единиц.

Добавим, в краевом центре создана карта, на которой отмечены 10 самых низких участков, куда последние три года во время таяния снега приходит вода. Их возьмут под особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU