2019-03-15T11:20:32+03:00
Общество

Аварийный дом на улице Оборонной в Хабаровске расселят по решению суда

Городскую администрацию заставили действовать, когда прокурор обжаловал отрицательное решение инстанции районного масштаба
Ольга КИВА
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Аварийный дом на улице Оборонной в Хабаровске расселят по решению судаАварийный дом на улице Оборонной в Хабаровске расселят по решению судаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жильцы многострадального аварийного дома на улице Оборонной упорно пытаются выселиться через суд. Правда, с первого раза сделать это у них не получилось – инстанция районного уровня отказалась удовлетворять иск о повторном рассмотрении сроков расселения.

- Дом №9 на улице Оборонной признали аварийным и подлежащим сносу в 2013 году. Однако до сих пор дом стоит и люди в нем живут. Постановлением администрации города в 2016 году установлен срок отселения жильцов до 2025 года, хотя постройка представляет собой одну большую угрозу жизни и здоровью жильцов, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обитателей злополучного многоквартирника пытались выселить через суд в октябре 2018 года. Тогда служители Фемиды отказались удовлетворить требования прокурора. Представитель закона пошел дальше и подал апелляцию. В Хабаровском краевом суде решение суда первой инстанции отменили, исковые требования прокурора удовлетворили. Теперь городская администрация обязана повторно рассмотреть вопрос об установлении срока отселения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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