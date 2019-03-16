СЕГОДНЯ 03:52 2019-03-16T03:52:55+03:00

Погода в Хабаровске на 16 марта 2019 года: днем до +4 градусов, возможен небольшой снег Фото: Никанор ШУЛЬЦ

В регионе незначительно похолодает

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -9 -11. Днем +2 +4.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем +2 +4.

В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем +3 +5.

В Советской Гавани небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем +2 +4.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью - -12 -14. Днем 0+2.

В Чегдомыне днем без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -15 -17. Днем -1 +1.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -11 -13. Днем -1 -3.

В Охотске небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью - -14 -16. Днем -7-9.

ИСТОЧНИК KP.RU