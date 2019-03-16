2019-03-16T03:52:55+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 16 марта 2019 года: днем до +4 градусов, возможен небольшой снег

В регионе незначительно похолодает
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 16 марта 2019 года: днем до +4 градусов, возможен небольшой снегПогода в Хабаровске на 16 марта 2019 года: днем до +4 градусов, возможен небольшой снегФото: Никанор ШУЛЬЦ
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -9 -11. Днем +2 +4.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем +2 +4.

В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем +3 +5.

В Советской Гавани небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем +2 +4.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью - -12 -14. Днем 0+2.

В Чегдомыне днем без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -15 -17. Днем -1 +1.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -11 -13. Днем -1 -3.

В Охотске небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью - -14 -16. Днем -7-9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварийный дом на улице Оборонной в Хабаровске расселят по решению суда
В Хабаровском крае обобщили предложения для Национальной программы по развитию ДФО
В Хабаровском крае документы на жилищные субсидии начнут принимать в апреле
Чиновник в Хабаровском крае заплатит за нецелевые расходы на выборах
В Хабаровском крае определили лучшие общественные советы при органах власти
Недостачу в сотни тысяч рублей обнаружили на почте в Хабаровском крае
Сахалинка дала свидетельские показания и сама оказалась подозреваемой
Передвижная выставка военных трофеев из Сирии прибудет в Хабаровск
Банк заплатит за звонок хабаровчанину 100 тысяч рублей
В ЕАО собираются объединить поселения района в один городской округ
В Хабаровском крае сократились расходы при регистрации прав на недвижимость
Коммерсант в Хабаровске оккупировал чужое помещение и долго отказывался его покидать
Хабаровчанин доехал до дома на чужом авто за 100 тысяч рублей
Разрушенную взлетно-посадочную полосу восстановят в аэропорту «Охотск» в Хабаровском крае
Молодым семьям в Хабаровском крае дадут деньги на строительство домов в селах
Фильм о Камчатке потряс международную аудиторию в Германии
В ЕАО нашли сайт с инструкциями по производству огнестрела
На Камчатке 11 украденных поросят невольно стали участниками дорожной аварии
Погода в Хабаровске на 15 марта 2019 года: днем до +3 градусов, возможен небольшой снег
В Хабаровском крае прошли учения «лесного спецназа»
Студентка бросила учебу в Хабаровске после пропажи ноутбуков в общежитии
Раньше срока стартовала санитарная чистка Хабаровска
Военные на «Аллигаторах» перебрались на запасной аэродром в Хабаровском крае
В Хабаровском крае горе-отца отправили на обязательные работы
Новый глава пресс-службы назначен в мэрии Хабаровска
На Сахалине налоговая и бизнесмен не поделили почти 40 миллионов рублей