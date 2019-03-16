Житель Хабаровского края обокрал продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-16T12:17:03+03:00

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В небольшом поселке Хабарвоского края Цимермановке к сотрудникам полиции за помощью обратилась местная жительница. У женщины свой продуктовый магазинчик. Она сообщила полицейским, что кто-то похитил оттуда продукты питания на шесть тысяч рублей. Произошла кража ночью. Полицейские принялись разыскивать воришку.

- Следователям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель поселка. Фигурант рассказал стражам правопорядка, что решил заработать на продаже похищенных продуктов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому вручили подписку о невыезде. Согласно закону, ему грозит до пяти лет лишения свободы, если вину мужчины удастся доказать через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU