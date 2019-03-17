2019-03-17T03:03:41+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 17 марта 2019 года: днем до +8, без осадков

Весна наступает, нет смысла сидеть дома в выходной – самое время прогуляться
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 17 марта 2019 года: днем до +8, без осадковПогода в Хабаровске на 17 марта 2019 года: днем до +8, без осадковФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем +6 +8.

В Хабаровске днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -6 -8. Днем +6 +8.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -5 -7, днем +6 +8.

В Советской Гавани и Ванино ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем +2 +4. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -13 -15. Днем +1 +3.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -14 -16. Днем +2 +4.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -13 -15. Днем -1 -3.

В Охотске без осадков. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду. Ночью -17 -19. Днем -8- 10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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