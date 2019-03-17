СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-17T09:02:22+03:00

В Хабаровском крае в ходе учений военные отбились от «боевиков» и восстановили «взорванные» ими рельсы Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Всего железнодорожниками в погонах было проложено около тысячи метров путей

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По легенде учений незаконное вооруженное формирование проникло на территорию России и провело диверсию на участке железнодорожных путей в Хабаровском крае. Задача военных состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки восстановить поврежденных участок. Тренировка проходила в практически боевых условиях.

Как отметили в штабе Восточного военного округа, при проведении мероприятия боевой подготовки особое внимание было уделено применению тактических приёмов, основанных на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.

Для начала военнослужащие разведали местность на участке, где боевики взорвали часть железнодорожного пути, проверили нет ли там мин, радиационно, химически и биологически опасных объектов.

Затем железнодорожники демонтировали поврежденные рельсы, восстановили насыпь и уложили около тысячи метров путей. Диверсанты попытались им помешать, но были встречены плотным огнем и в ходе скоротечного учебного боя, уничтожены.

- Задачи выполнялись в условиях отсутствия постоянного источника электроэнергии, специалисты железнодорожных войск выполнили отторцовку, сверление и пробивку рельс пороховыми зарядами, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Всего в учениях были задействованы около 300 военнослужащих, и более 40 единиц специальной техники, в том числе современные землеройные комплексы, путеукладчики и железнодорожный локомотив.

ИСТОЧНИК KP.RU