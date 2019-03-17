В Хабаровском крае спасатели экстренно эвакуировали рыбака
В службу спасения позвонили приятели 47-летнего рыболова. По их словам, накануне они на двух снегоходах выдвинулись в устье реки Коппи, неподалеку от одноименного поселка для рыбалки. По пути мужчина попытался поднять тяжелую «пену» весом около 150 килограммов и почувствовал себя не самым лучшим образом – онемела правая сторона тела, появилась боль. По мнению друзей с ним произошел инсульт. По телефону рыбаки связались с единой службой спасения и попросили помочь доставить приятеля в больницу.
- Для экстренной эвакуации по жизненным показаниям в район происшествия вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. На его борту находилась бригада Хабаровского территориального центра медицины катастроф, спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Больного погрузили в вертолет, где его осмотрели врачи. Предварительный диагноз подтвердился. Спасатели забрали рыболова и доставили его в Хабаровск, где отвезли в 1 краевую больницу.
Эвакуация рыбака с инсультом в Хабаровском крае.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU