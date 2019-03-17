В Хабаровском крае спасатели экстренно эвакуировали рыбака

СЕГОДНЯ 06:37 2019-03-17T06:37:20+03:00

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В службу спасения позвонили приятели 47-летнего рыболова. По их словам, накануне они на двух снегоходах выдвинулись в устье реки Коппи, неподалеку от одноименного поселка для рыбалки. По пути мужчина попытался поднять тяжелую «пену» весом около 150 килограммов и почувствовал себя не самым лучшим образом – онемела правая сторона тела, появилась боль. По мнению друзей с ним произошел инсульт. По телефону рыбаки связались с единой службой спасения и попросили помочь доставить приятеля в больницу.

- Для экстренной эвакуации по жизненным показаниям в район происшествия вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. На его борту находилась бригада Хабаровского территориального центра медицины катастроф, спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Больного погрузили в вертолет, где его осмотрели врачи. Предварительный диагноз подтвердился. Спасатели забрали рыболова и доставили его в Хабаровск, где отвезли в 1 краевую больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/697627" frameborder="0"></iframe> Эвакуация рыбака с инсультом в Хабаровском крае.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU