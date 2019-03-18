2019-03-18T02:35:32+03:00
Происшествия

Умник из Перми заработал денег и проблем на доверчивом хабаровчанине

По версии следствия, иногородний фигурант продал автолюбителю несуществующий багажник
Ульяна КОСКИНА
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Умник из Перми заработал денег и проблем на доверчивом хабаровчанинеУмник из Перми заработал денег и проблем на доверчивом хабаровчанинеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Хабаровские полицейские задержали в Перми подозреваемого в интернет-мошенничестве. По версии следствия, злоумышленник взял деньги с хабаровчанина за багажник для внедорожника, но товар потерпевшему так и не передал.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, заявитель на популярном сайте увидел объявление о продаже багажника и захотел купить деталь. Продавец предложил перевести полную предоплату на банковскую карту в 10 тысяч рублей, что пострадавший и сделал. Вот только отправлять товар продавец не торопился, а после и вовсе перестал выходить на связь.

Выяснилось, что к мошенничеству причастен 27-летний житель Перми. Чтобы задержать подозреваемого, из краевого центра выехала следственно-оперативная группа. Фигурант долго не стал отпираться, во всем сознался и объяснил, что автомобильного багажника у него никогда не было, а фотографию комплектующего он скачал из интернета.

В отношении пермяка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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