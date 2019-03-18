Военные врачи на Камчатке экстренно прооперировали горожанку

СЕГОДНЯ 06:54 2019-03-18T06:54:28+03:00

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На Камчатке военные медики оказали экстренную помощь жительнице Вилючинска. Женщина жаловалась на острые боли в правом подреберье и тошноту. Решить проблему можно было только с помощью операции.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, врач-гастроэнтеролог диагностировал у пациентки обострение желчнокаменной болезни. Медики решили удалить желчный пузырь методом лапароскопичаской холецистэктомии. В этом случае не требуется длительной госпитализации и человек быстро восстанавливается.

Экстренное вмешательство военных врачей потребовалось потому, что в городской больнице Вилючинска подобные операции не проводят и люди вынуждены обращаться за помощью в гражданские лечебные учреждения Петропавловска-Камчатского. Хорошей альтернативой стал третий филиал Военно-морского клинического госпиталя МО России. Он находится в шаговой доступности и располагает необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU