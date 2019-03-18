СЕГОДНЯ 01:59 2019-03-18T02:11:30+03:00

Погода в Хабаровске на 18 марта 2019 года: днем до +11, без осадков Фото: Иван ПРОХОРОВ

Весна пока осваивается в южных районах региона

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2 -4. Днем +11 +13.

В Хабаровске днем без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью 0 -2. Днем +9 +11.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -5 -7, днем +12 +14.

В Советской Гавани и Ванино ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -5 -7. Днем +6 +8. Вечером небольшой мокрый снег.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -6 -8. Днем +2 +4.

В Чегдомыне мокрый снег, отложение мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем +2 +4.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -12 -14. Днем -1 -3.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6–11 метров в секунду. Ночью -21 -23. Днем -9 -11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU