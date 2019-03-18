Погода в Хабаровске на 18 марта 2019 года: днем до +11, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2 -4. Днем +11 +13.
В Хабаровске днем без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью 0 -2. Днем +9 +11.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -5 -7, днем +12 +14.
В Советской Гавани и Ванино ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -5 -7. Днем +6 +8. Вечером небольшой мокрый снег.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -6 -8. Днем +2 +4.
В Чегдомыне мокрый снег, отложение мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем +2 +4.
В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -12 -14. Днем -1 -3.
В Охотске без осадков. Ветер северный 6–11 метров в секунду. Ночью -21 -23. Днем -9 -11 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU