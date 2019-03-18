2019-03-18T02:45:37+03:00
Происшествия

Труп в замерзшей воде котлована нашли в Хабаровске

Медики эксперты пока устанавливают причину смерти
Ольга КИВА
Поделиться:
Труп в замерзшей воде котлована нашли в ХабаровскеТруп в замерзшей воде котлована нашли в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В конце прошлой недели, 15 марта, в краевой столице горожане обнаружили труп мужчины. Тело вмерзло в воду в одном из котлованов Индустриального района и пока неизвестно, сколько времени оно там находилось. О страшной находке случайные очевидцы сообщили в полицию. По предварительной информации, оперативно-следственная группа уже побывала на месте происшествия и провела все необходимые мероприятия.

- На данный момент известно, что территорию уже осмотрели следователи-криминалисты, тело подняли из воды. Труп направили на медицинскую экспертизу для установления причины смерти, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Расследование этого инцидента на сегодняшний день продолжается. Пока следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также пытаются установить личность мужчины. По итогам проверки будет принято процессуально решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Морского ежа и трепанга будут перерабатывать на новом предприятии в Хабаровском крае
Военные врачи на Камчатке экстренно прооперировали горожанку
В «Лидеры России» вышел комсомольчанин Иван Кремза
Ефрейтора в Хабаровске осудят через 15 лет после побега из армии
Девятиклассник из Хабаровска прошел отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова
Квартира с драгоценностями опустела в Хабаровске, пока хозяйка была в отъезде
Опытный водитель сбил школьницу-велосипедистку на «зебре» в Хабаровске
Новые правила автомобильных перевозок в Хабаровском крае считают лишними
Депутаты собираются согласовывать кандидатов в члены правительства Хабаровского края
Второй нефтезавод появится под Хабаровском
Умник из Перми заработал денег и проблем на доверчивом хабаровчанине
Погода в Хабаровске на 18 марта 2019 года: днем до +11, без осадков
Футболисты «СКА-Хабаровск» одержали победу над «Томью»
В Хабаровском крае в ходе учений военные отбились от «боевиков» и восстановили «взорванные» ими рельсы
В Хабаровском крае спасатели экстренно эвакуировали рыбака
Погода в Хабаровске на 17 марта 2019 года: днем до +8, без осадков
Житель Хабаровского края обокрал продуктовый магазин
Пчеловодство в Хабаровском районе собираются поставить на промышленные рельсы
В Хабаровске рассказали, кто будет возить дачников на левый берег Амура
Вор с утра «напал» на магазин в Хабаровске и вынес телефонов на десятки тысяч рублей
Весенний паводок в Хабаровске обещает быть спокойным
Погода в Хабаровске на 16 марта 2019 года: днем до +4 градусов, возможен небольшой снег
Аварийный дом на улице Оборонной в Хабаровске расселят по решению суда
В Хабаровском крае обобщили предложения для Национальной программы по развитию ДФО
В Хабаровском крае документы на жилищные субсидии начнут принимать в апреле
Чиновник в Хабаровском крае заплатит за нецелевые расходы на выборах
В Хабаровском крае определили лучшие общественные советы при органах власти
Недостачу в сотни тысяч рублей обнаружили на почте в Хабаровском крае