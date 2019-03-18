Труп в замерзшей воде котлована нашли в Хабаровске

СЕГОДНЯ 02:45 2019-03-18T02:45:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце прошлой недели, 15 марта, в краевой столице горожане обнаружили труп мужчины. Тело вмерзло в воду в одном из котлованов Индустриального района и пока неизвестно, сколько времени оно там находилось. О страшной находке случайные очевидцы сообщили в полицию. По предварительной информации, оперативно-следственная группа уже побывала на месте происшествия и провела все необходимые мероприятия.

- На данный момент известно, что территорию уже осмотрели следователи-криминалисты, тело подняли из воды. Труп направили на медицинскую экспертизу для установления причины смерти, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Расследование этого инцидента на сегодняшний день продолжается. Пока следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также пытаются установить личность мужчины. По итогам проверки будет принято процессуально решение.

ИСТОЧНИК KP.RU